Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил о высокой активности ударов ВСУ по ЗАЭС третий день подряд - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 07.05.2026
Лихачев заявил о высокой активности ударов ВСУ по ЗАЭС третий день подряд

Лихачев: высокая активность ударов ВСУ по ЗАЭС отмечается третий день подряд

CC BY-SA 4.0 / DENAMAX / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
CC BY-SA 4.0 / DENAMAX /
Запорожская АЭС . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о высокой активности украинских ударов по Запорожской АЭС третий день подряд.
  • Удары, по его словам, направлены на городскую инфраструктуру Энергодара, включая газораспределительную станцию и жилую застройку.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Высокая активность украинских ударов по Запорожской АЭС отмечается третий день подряд, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Третий день отмечаем очень высокую активность вооруженных сил Украины в Энергодаре, одном из самых значимых городов "Росатома", - заявил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
По его словам, речь об ударах по городской инфраструктуре, в том числе по газораспределительной станции и жилой застройке.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
На ЗАЭС обвинили ВСУ в попытке дестабилизировать ситуацию в Энергодаре
Вчера, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала