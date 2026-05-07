Лихачев заявил о высокой активности ударов ВСУ по ЗАЭС третий день подряд

Удары, по его словам, направлены на городскую инфраструктуру Энергодара, включая газораспределительную станцию и жилую застройку.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Высокая активность украинских ударов по Запорожской АЭС отмечается третий день подряд, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Третий день отмечаем очень высокую активность вооруженных сил Украины в Энергодаре, одном из самых значимых городов "Росатома", - заявил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.