РКН прокомментировал запрет "ЯПлакалъ" выкладывать экстремистские юморески

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что не включил сайты "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net в реестр запрещенной информации, так как в решении суда не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также нет страниц сайтов, на которых они размещены.

"В Роскомнадзор 06.05.2026 поступило решение Чертановского районного суда г. Москвы , согласно которому запрещенной признана информация, содержащая материалы (юмористический контент в текстовом формате) с высказываниями, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности, размещенная, в том числе, на главной странице развлекательного портала "ЯПлакалъ", - заявили в Роскомнадзоре.

"В решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены", - пояснили там причину, по которой сайты не включены в реестр запрещенной информации.