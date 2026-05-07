РКН прокомментировал запрет "ЯПлакалъ" выкладывать экстремистские юморески
18:23 07.05.2026
РКН прокомментировал запрет "ЯПлакалъ" выкладывать экстремистские юморески

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский суд признал запрещенными к распространению юморески оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на веб-порталах "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net.
  • Роскомнадзор не включил сайты в реестр запрещенной информации, так как в решении суда не указаны конкретные материалы и страницы, на которых они размещены.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что не включил сайты "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net в реестр запрещенной информации, так как в решении суда не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также нет страниц сайтов, на которых они размещены.
Накануне Московский суд признал запрещенными к распространению юморески оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на веб-портале "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net.
Роскомнадзор 06.05.2026 поступило решение Чертановского районного суда г. Москвы, согласно которому запрещенной признана информация, содержащая материалы (юмористический контент в текстовом формате) с высказываниями, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности, размещенная, в том числе, на главной странице развлекательного портала "ЯПлакалъ", - заявили в Роскомнадзоре.
"В решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены", - пояснили там причину, по которой сайты не включены в реестр запрещенной информации.
Ведомство отметило, что направит в суд запрос для уточнения конкретных страниц с запрещенной информацией.
