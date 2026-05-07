Рейтинг@Mail.ru
Более 20 участков дорог к памятникам отремонтируют в Московской области - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:07 07.05.2026
Более 20 участков дорог к памятникам отремонтируют в Московской области

Свыше 20 участков региональных дорог к памятным местам обновят в Подмосковье

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиБолее 20 участков дорог к памятникам отремонтируют в Московской области
Более 20 участков дорог к памятникам отремонтируют в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Более 20 участков региональных дорог, связанных с событиями и именами героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дороги обновляют в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поговорил со спортсменами и тренерами в ФОК Арсенал в Можайске - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Воробьев поговорил со спортсменами и тренерами в ФОК "Арсенал" в Можайске
6 мая, 18:42
"Каждый год в плане ремонта у нас есть региональные дороги, которые ведут к памятникам, мемориалам, аллеям славы, братским могилам – в этом году специалисты “Мосавтодора” обновят более 90 километров покрытия на подъездах к памятным местам", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что на данный момент работы ведутся на трех таких дорогах в Жуковском, Клину и Серпухове.
Например, в Жуковском сейчас ремонтируют одну из центральных дорог города, названную в честь советского авиаконструктора Андрея Туполева – Туполевское шоссе. Специалисты "Мосавтодора" меняют 3,5 километра покрытия на участке от пересечения с улицей Фрунзе до кольцевого перекрестка, где расположен памятник сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144. После ремонта более 12 тысяч автомобилистов смогут с комфортом ездить по городу.
В городском округе Серпухове работы по замене порядка 4 километров покрытия ведутся на участке дороги "Лукьяново – Птицесовхоз" – от улицы Высокой в деревне Лукьяново через поселок Кирпичного завода и деревни Щеболово и Высокие Дворики до границы с Тульской областью. Здесь, в деревне Щеболово, расположен памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.
Также в городском округе Клин фрезеруют более 17 километров старого покрытия на дороге "М-10 "Россия" – Зубово – МБК" - от мемориала Великой Отечественной войны у СНГ Гермес до деревни Синьково. После ремонта жители деревень Синьково, Горбово, Залесье, Пустые Меленки, Борис-Глеб, Соголево, Темново, Струбково и поселка Зубово смогут безопасно перемещаться между населенными пунктами, в том числе выезжать на Ленинградское шоссе и ездить в город Клин.
В 2022-2025 годах специалисты "Мосавтодора" отремонтировали более 40 километров покрытия на 20 региональных дорогах, связанных с именами героев Великой Отечественной войны, – из них в 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали более 12 километров покрытия на шести региональных дорогах.
Русское Поле - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Почти 250 гектаров земли получили без торгов в апреле фермеры в Подмосковье
6 мая, 14:24
 
Новости ПодмосковьяЖуковскийМосавтодорМосковская область (Подмосковье)Клин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала