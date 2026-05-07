Более 20 участков дорог к памятникам отремонтируют в Московской области

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Более 20 участков региональных дорог, связанных с событиями и именами героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дороги обновляют в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Каждый год в плане ремонта у нас есть региональные дороги, которые ведут к памятникам, мемориалам, аллеям славы, братским могилам – в этом году специалисты “Мосавтодора” обновят более 90 километров покрытия на подъездах к памятным местам", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что на данный момент работы ведутся на трех таких дорогах в Жуковском, Клину и Серпухове.

Например, в Жуковском сейчас ремонтируют одну из центральных дорог города, названную в честь советского авиаконструктора Андрея Туполева – Туполевское шоссе. Специалисты "Мосавтодора" меняют 3,5 километра покрытия на участке от пересечения с улицей Фрунзе до кольцевого перекрестка, где расположен памятник сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144. После ремонта более 12 тысяч автомобилистов смогут с комфортом ездить по городу.

В городском округе Серпухове работы по замене порядка 4 километров покрытия ведутся на участке дороги "Лукьяново – Птицесовхоз" – от улицы Высокой в деревне Лукьяново через поселок Кирпичного завода и деревни Щеболово и Высокие Дворики до границы с Тульской областью. Здесь, в деревне Щеболово, расположен памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.

Также в городском округе Клин фрезеруют более 17 километров старого покрытия на дороге "М-10 "Россия" – Зубово – МБК" - от мемориала Великой Отечественной войны у СНГ Гермес до деревни Синьково. После ремонта жители деревень Синьково, Горбово, Залесье, Пустые Меленки, Борис-Глеб, Соголево, Темново, Струбково и поселка Зубово смогут безопасно перемещаться между населенными пунктами, в том числе выезжать на Ленинградское шоссе и ездить в город Клин.