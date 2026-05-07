В Роскачестве объяснили, почему четырехдневка не лучше пятидневки
17:51 07.05.2026
В Роскачестве объяснили, почему четырехдневка не лучше пятидневки

Роскачество: для многих отраслей переход на четырехдневку практически невозможен

  • Работники при пятидневной рабочей неделе тратят время не только на основной объем работы, но и на коммуникацию, решение нештатных задач и взаимодействие с коллегами, отметили в департаменте организационного развития Роскачества.
  • Классическая пятидневная рабочая неделя в большинстве сфер сохраняет смысл, так как ее введение — результат десятилетнего опыта и доказанной эффективности.
  • Четырехдневная рабочая неделя показывает снижение выгорания и текучки только в компаниях с измеримым результатом и высокой долей интеллектуального труда.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Работники при пятидневке тратят время не только на основной объем работы, но и на коммуникацию, решение нештатных задач и взаимодействие с коллегами, заявили в департаменте организационного развития Роскачества.
Как отметили в ведомстве, классическая пятидневная рабочая неделя в большинстве сфер сохраняет смысл хотя бы потому, что решение ее введения является результатом десятилетнего опыта и доказанной эффективности.
"Исследования о том, что сотрудники успевают сделать основной объем задач за 33 часа, не означают, что остальное время это пустая трата. Эти часы уходят на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками", - заявили в департаменте изданию "Газета.Ru".
В Роскачестве отметили, что четырехдневная рабочая неделя показывает снижение выгорания и текучки, но только в компаниях с измеримым результатом и высокой долей интеллектуального труда, тогда как для большинства отраслей переход на четырехдневку практически невозможен, поскольку процессы завязаны на физическом присутствии и синхронизации с клиентами.
