В Роскачестве объяснили, почему четырехдневка не лучше пятидневки

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Работники при пятидневке тратят время не только на основной объем работы, но и на коммуникацию, решение нештатных задач и взаимодействие с коллегами, заявили в департаменте организационного развития Роскачества.
Как отметили в ведомстве, классическая пятидневная рабочая неделя в большинстве сфер сохраняет смысл хотя бы потому, что решение ее введения является результатом десятилетнего опыта и доказанной эффективности.
"Исследования о том, что сотрудники успевают сделать основной объем задач за 33 часа, не означают, что остальное время это пустая трата. Эти часы уходят на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками", - заявили в департаменте изданию "Газета.Ru".
В Роскачестве отметили, что четырехдневная рабочая неделя показывает снижение выгорания и текучки, но только в компаниях с измеримым результатом и высокой долей интеллектуального труда, тогда как для большинства отраслей переход на четырехдневку практически невозможен, поскольку процессы завязаны на физическом присутствии и синхронизации с клиентами.