21:14 07.05.2026 (обновлено: 21:16 07.05.2026)
Силы ПВО сбили 101 украинский БПЛА над Россией за четыре часа

  • Силы ПВО сбили 101 украинский беспилотник над Россией и Черным морем за четыре часа.
  • Беспилотники были сбиты над несколькими российскими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области, а также Краснодарский край и московский регион.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск в четверг сбили 101 украинский беспилотник над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Седьмого мая текущего года в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также Краснодарским краем, московским регионом и Черным морем.
 
