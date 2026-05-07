Силы ПВО сбили 101 украинский БПЛА над Россией за четыре часа

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск в четверг сбили 101 украинский беспилотник над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Седьмого мая текущего года в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также Краснодарским краем, московским регионом и Черным морем.