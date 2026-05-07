Силы ПВО за ночь уничтожили 347 украинских дронов
07:37 07.05.2026 (обновлено: 07:38 07.05.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 347 украинских дронов

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 347 украинских дронов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 347 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, с 21.00 6.05 до 7.00 7.05 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей", - говорится в сообщении.
