Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников в Ростовской области

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 30 вражеских БПЛА сбито минувшей ночью в Ростовской области, информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Он отметил, что атакованы были Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский и Аксайский районы.
Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
