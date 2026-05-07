Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников в Ростовской области
Специальная военная операция на Украине
06:58 07.05.2026 (обновлено: 07:21 07.05.2026)
Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников в Ростовской области

Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 30 вражеских БПЛА сбито минувшей ночью в Ростовской области, информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что атакованы были Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский и Аксайский районы.
Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
