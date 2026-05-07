Путин и Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа" - кроссовер Lada Azimut.
Президент в четверг провел в Кремле встречу с главой "Ростеха".
"Лада"?". - уточнил глава государства, на что получил утвердительный ответ.
Глава "Ростеха" добавил, что "АвтоВАЗ" готов производить до 70 тысяч таких автомобилей в год. Кроме того, по мнению Чемезова, Lada Azimut будет менять в положительную сторону отношение россиян к отечественному автопрому.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. В начале апреля "АвтоВАЗ" сообщил, что старт серийного производства модели намечен на сентябрь текущего года.