14:42 07.05.2026
Путина удивил рост производительности труда на предприятиях "Ростеха"

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
  • Владимира Путина удивил рост производительности труда на предприятиях "Ростеха".
  • Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что за счет закупки современных роботизированных станков производительность труда увеличилась на 20,2 процента.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивил рост производительности труда на предприятиях "Ростеха".
Путин в четверг провел в Кремле встречу с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Он рассказал Путину, что госкорпорация закупает современные роботизированные станки, за счет чего производительность труда в 2025 году увеличилась на 20,2%.
"Да ладно? Производительность труда? ...Это хороший результат. Вы уверены, что на 20%?", - спросил Путин, на что Чемезов ответил утвердительно.
Глава "Ростеха" пояснил, что выработка на одного сотрудника составила 6,2 миллиона рублей.
