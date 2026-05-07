Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил "Ростеху" следить за соблюдением параметров самолетов - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 07.05.2026 (обновлено: 14:45 07.05.2026)
Путин поручил "Ростеху" следить за соблюдением параметров самолетов

Путин поручил "Ростеху" следить за соблюдением параметров гражданских самолетов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил "Ростеху" следить за соблюдением заявленных параметров при импортозамещении систем для гражданских самолетов.
  • Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что работа над ведется, но требуется время для доведения систем до ума.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" при импортозамещении систем для гражданских самолетов следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались.
В четверг президент принял главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Во время встречи глава госкорпорации рассказал о работе по гражданским самолетам.
«
"Внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами. В частности, импортозамещение, замещена авионика и система предупреждения столкновения с другими судами и приближения с земли", - рассказал Чемезов, отметив, что, если раньше эти системы изготавливались только одной американской компанией, то сегодня это можно сделать в России.
"Нужно следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались", - сказал Путин.
В свою очередь Чемезов отметил, что госкорпорация работает над этим.
"Просто если с нуля начинать делать… требуется время, для того чтобы довести до ума", - уточнил глава "Ростеха".
"Я понимаю... Все равно надо к этому стремиться", - подчеркнул президент.
Истребитель Су-57Э - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В России с 2022 года в два раза выросло производство боевых самолетов
Вчера, 14:14
 
РостехВладимир ПутинРоссияСергей ЧемезовТу-214
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала