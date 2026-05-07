Путин поручил "Ростеху" следить за соблюдением параметров самолетов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" при импортозамещении систем для гражданских самолетов следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались.
В четверг президент принял главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Во время встречи глава госкорпорации рассказал о работе по гражданским самолетам.
"Внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами. В частности, импортозамещение, замещена авионика и система предупреждения столкновения с другими судами и приближения с земли", - рассказал Чемезов, отметив, что, если раньше эти системы изготавливались только одной американской компанией, то сегодня это можно сделать в России.
"Нужно следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались", - сказал Путин.
В свою очередь Чемезов отметил, что госкорпорация работает над этим.
"Просто если с нуля начинать делать… требуется время, для того чтобы довести до ума", - уточнил глава "Ростеха".
"Я понимаю... Все равно надо к этому стремиться", - подчеркнул президент.