Путин похвалил рост производства гражданской продукции "Ростеха"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил рост производства гражданской продукции компании "Ростех" в условиях проведения специальной военной операции, заявив, что "это очень хорошо".
Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, который рассказал об увеличении выручки компании по гражданской продукции.
"В условиях проведения СВО рост объёма производства гражданской продукции - это очень хорошо", - сказал Путин на встрече.