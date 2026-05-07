Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак».
- Глава «Ростеха» Сергей Чемезов представил доклад о работе системы цифровой маркировки «Честный знак» на встрече в Кремле.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак" и подчеркнул важность этой работы.
Президент в четверг провел в Кремле встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Глава госкорпорации отдельно остановился на работе системы цифровой маркировки "Честный знак".
"Это очень важная работа. Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать", - подчеркнул Путин, заслушав доклад Чемезова.
Глава "Ростеха" отметил, что благодаря такой маркировке просроченная продукция просто не пробивается на кассе. В результате количество, например, просроченной молочной продукции сократилось в 199 раз, а воды – в 550 раз, сообщил Чемезов.
"Это здорово. Согласен", - оценил президент.