Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак" - РИА Новости, 07.05.2026
14:15 07.05.2026 (обновлено: 14:40 07.05.2026)
Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак"

© РИА Новости / Сергей Ильин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак».
  • Глава «Ростеха» Сергей Чемезов представил доклад о работе системы цифровой маркировки «Честный знак» на встрече в Кремле.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак" и подчеркнул важность этой работы.
Президент в четверг провел в Кремле встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Глава госкорпорации отдельно остановился на работе системы цифровой маркировки "Честный знак".
"Это очень важная работа. Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать", - подчеркнул Путин, заслушав доклад Чемезова.
Глава "Ростеха" отметил, что благодаря такой маркировке просроченная продукция просто не пробивается на кассе. В результате количество, например, просроченной молочной продукции сократилось в 199 раз, а воды – в 550 раз, сообщил Чемезов.
"Это здорово. Согласен", - оценил президент.
