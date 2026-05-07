Путин встретился с главой "Ростеха"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле встречу с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Последний раз Путин и Чемезов виделись на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, которое глава государства провел в январе.
В двустороннем формате Путин встречался с Чемезовым в июне 2025 года. Тогда глава "Ростеха" доложил президенту об исполнении гособоронзаказа, модернизации военной техники и развитии систем контроля воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы. Отдельно обсуждалось увеличение производства гражданской продукции, в том числе медицинского назначения.