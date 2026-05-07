Путин поздравил кинорежиссера Владимира Бортко с 80-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил кинорежиссера, сценариста, народного артиста России Владимира Бортко с 80-летием.
- Президент отметил его деятельную гражданскую позицию и востребованную общественную работу.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, сценариста, народного артиста России Владимира Бортко с 80-летним юбилеем, отметив его деятельную гражданскую позицию и востребованную общественную работу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем... Особо отмечу Вашу деятельную гражданскую позицию, востребованную общественную работу, которой Вы уделяете большое внимание", - написал президент.
"От души желаю Вам здоровья и всего самого доброго", - заключил Путин.
Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве, в 1965 году окончил Киевский геологоразведочный техникум. В 1969 году поступил на режиссерский курс факультета кинематографии Киевского государственного института театрального искусства, который окончил в 1974 году. Его курсовая короткометражка "Роль" (1972) получила приз "За лучший игровой фильм" на Всесоюзном кинофестивале "Молодость-72".
После окончания института Бортко некоторое время работал режиссером на Киностудии имени Довженко. С 1980 года – режиссер-постановщик киностудии "Ленфильм". Дебютом режиссера в большом кино стал фильм "Комиссия по расследованию", вышедший в 1978 году.
Известность пришла к Бортко после комедийной ленты "Блондинка за углом" (1982), а в середине 1980-х годов интерес вызвала его психологическая драма "Единожды солгав..." (1987). Экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" (1988) принесла Владимиру Бортко признание мировой кинообщественности.
