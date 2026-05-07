СМИ: китайский нефтяной танкер подвергся атаке вблизи Ормузского пролива

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нефтяной танкер, принадлежащий китайской компании, был атакован в понедельник на входе в Ормузский пролив, что стало первым подобным нападением на судно из КНР, сообщает в четверг китайское издание "Цайсинь".
"Четвертого мая крупный танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий китайской компании, был атакован у побережья порта Аль-Джир Объединенных Арабских Эмиратов на входе в Ормузский пролив. На палубе начался пожар", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что в момент атаки на судне была замечена маркировка "China Owner & Crew".
По словам источника издания, это стало первым случаем нападения на китайский нефтяной танкер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось. Эскалация на Ближнем Востоке привела к практически полной остановке судоходства через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.