Названы самые востребованные профессии в России в марте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самыми востребованными профессиями в России в марте 2026 года стали менеджер по продажам и продавец-консультант.
- В тройку лидеров по числу вакансий замыкают водители.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Самыми востребованными профессиями в России в марте 2026 года стали менеджер по продажам и продавец-консультант, работодатели чаще всего размещали вакансии именно этих должностей, следует из результатов исследования сервисов hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В марте 2026 года российские работодатели чаще всего искали менеджеров по продажам (49,5 тысяч вакансий), продавцов-консультантов (40,8 тысячи)", - говорится в исследовании.
Уточняется, что тройку лидеров по числу вакансий замыкают водители - 29,8 тысячи. В топ-10 востребованных специалистов также вошли разнорабочие, бухгалтеры, курьеры, повара и пекари, врачи и упаковщики.