В ГД одобрили проект о лишении свободы за незаконный майнинг

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о лишении свободы на срок до пяти лет за незаконный майнинг цифровой валюты, причинивший ущерб в особо крупном размере.
Проектом предлагается установить уголовную ответственность за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.
Законопроект предполагает следующие виды наказания: штраф в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев или без такового.
Уточняется, что повышенные меры ответственности предусматриваются в отношении данных деяний, совершенных организованной группой.
Кроме того, проектом предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном осуществлении майнинга цифровой валюты или незаконном осуществлении деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, в случае возмещения ущерба.