У сестры мальчика, умершего в Приморье, не подтвердился менингит

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Менингит не подтвердился у сестры мальчика, который умер в поселке Ярославский в Приморье, девочка идет на поправку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В среду следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщало о смерти мальчика 3 мая в поселке городского типа Ярославский, по предварительным данным, от менингита и проведении проверки. В минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что медики обследовали и вакцинируют контактных лиц мальчика. Несколько человек госпитализированы с нозофарингитом - он может быть симптомом менингита, но эти проявления могут быть связаны и с другой ОРВИ.

В соцсетях была опубликована информация о том, что сестра умершего мальчика якобы находится в реанимации с менингитом.

"Идет на поправку, у нее не менингит. Обычная вирусная инфекция", - сказал собеседник.

Он отметил, что анализы по мальчику еще в лаборатории.