У сестры мальчика, умершего в Приморье, не подтвердился менингит - РИА Новости, 07.05.2026
10:40 07.05.2026
У сестры мальчика, умершего в Приморье, не подтвердился менингит

Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Менингит не подтвердился у сестры мальчика, который умер в поселке Ярославский в Приморье, девочка идет на поправку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщало о смерти мальчика 3 мая в поселке городского типа Ярославский, по предварительным данным, от менингита и проведении проверки. В минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что медики обследовали и вакцинируют контактных лиц мальчика. Несколько человек госпитализированы с нозофарингитом - он может быть симптомом менингита, но эти проявления могут быть связаны и с другой ОРВИ.
В соцсетях была опубликована информация о том, что сестра умершего мальчика якобы находится в реанимации с менингитом.
"Идет на поправку, у нее не менингит. Обычная вирусная инфекция", - сказал собеседник.
Он отметил, что анализы по мальчику еще в лаборатории.
Накануне в минздраве агентству уточняли, что мальчику стало плохо еще 30 апреля, но за медицинской помощью родители не обращались.
