Посол в Австралии рассказал о консультациях по изъятому участку посольства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Австралии Михаил Петраков рассказал о продолжающихся юридических консультациях по изъятому участку посольства.
- Консультации касаются порядка выплаты компенсации российской стороне по решению Высокого суда Австралии.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Юридические консультации по изъятому в Австралии участку посольства РФ продолжаются, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"В настоящее время продолжаются соответствующие юридические консультации относительно порядка выполнения решения Высокого суда Австралии по выплате компенсации российской стороне", - сказал он.
По словам Петракова, сложившаяся ситуация не оказывает существенного влияния на текущую деятельность посольства РФ в Австралии.