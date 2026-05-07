Посол в Австралии рассказал о консультациях по изъятому участку посольства
19:19 07.05.2026
Посол в Австралии рассказал о консультациях по изъятому участку посольства

Михаил Петраков. Архивное фото
  • Посол России в Австралии Михаил Петраков рассказал о продолжающихся юридических консультациях по изъятому участку посольства.
  • Консультации касаются порядка выплаты компенсации российской стороне по решению Высокого суда Австралии.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Юридические консультации по изъятому в Австралии участку посольства РФ продолжаются, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"В настоящее время продолжаются соответствующие юридические консультации относительно порядка выполнения решения Высокого суда Австралии по выплате компенсации российской стороне", - сказал он.
По словам Петракова, сложившаяся ситуация не оказывает существенного влияния на текущую деятельность посольства РФ в Австралии.
В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство. Посольство России ранее называло расторжение договора аренды земельного участка шагом к разрушению отношений с Москвой.
