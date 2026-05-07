Посол России в Германии призвал беречь память о подвиге народа-победителя

Посол России в Германии Сергей Нечаев на церемонии возложения цветов к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото

БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев призвал беречь память о подвиге народа-победителя, подчеркнув историческое значение Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом дипломат заявил в своем обращении к проживающим в Германии соотечественникам по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Посол подчеркнул, что Победа, которую многонациональный советский народ одержал над нацизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., является событием исторического масштаба, определившим дальнейшую судьбу России Европы и всего мира.

"Это поистине священный праздник для каждого из нас, наполняющий сердца любовью к Родине и гордостью за подвиги предков, подаривших нам будущее. Долг каждого из нас - с честью, достойно нести знамя народа-победителя, беречь память о тех, кто погиб в той страшной войне, бороться с попытками фальсификации истории, противодействовать искажению роли Красной армии и советского народа во Второй Мировой войне", - отметил посол.

Он подчеркнул, что принципиальное значение имеет вопрос об официальном признании Германией преступлений Третьего рейха и его пособников на территории Советского Союза в качестве геноцида народов СССР

"Признательны вам, дорогие соотечественники, за то, что вы массово участвуете в шествиях "Бессмертного полка", других памятных акциях, ухаживаете за мемориалами и захоронениями павших советских воинов. Благодарим вас за ответственную гражданскую позицию, упорство и стойкость, с которыми вы в непростых условиях отстаиваете свое неотъемлемое право - отдать дань памяти и уважения нашим героическим предкам", - добавил дипломат.