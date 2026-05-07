"Заноза для России": в Польше запаниковали из-за дерзкого плана властей - РИА Новости, 07.05.2026
20:27 07.05.2026

"Заноза для России": в Польше запаниковали из-за дерзкого плана властей

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военнослужащие
Польские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают план Варшавы увеличить численность своей армии до 500 тысяч человек.
"Господин Косиняк-Камыш должен срочно пройти психиатрическое освидетельствование. Задача тяжелая, но в интересах Польши выполнить ее необходимо", — написал пользователь.
"Мы строим все эти "Восточные щиты" и 500-тысячную армию, словно бы собираемся на олимпиаду, где главной дисциплиной является "выживание". Если нам действительно удастся к 2030 году вооружиться до зубов, то мы вместо того, чтобы быть безопасной страной, станем для России угрозой и занозой в заднице. Зачем нам это нужно?" — поинтересовался другой комментатор.
"Это все сказки для дураков. Предатели и коллаборанты во власти решили поживиться за наш счет. Их нужно судить за измену родине!" — поделился мнением третий.
"500 тысяч? Серьезно? Видать, наши власти откровенно нас троллят или просто бредят. Или премьер-министр Дональд Туск что-то знает, и Польша уже приговорена к гибели, как и Украина?" — заключили читатели.
В феврале вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава доведет численность вооруженных сил до 500 тысяч человек за счет так называемого "резерва высокой готовности". Он пояснил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
