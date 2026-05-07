Рейтинг@Mail.ru
Журналист рассказал, как подорвавших "Северные потоки" чуть не рассекретили - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 07.05.2026 (обновлено: 11:28 07.05.2026)
Журналист рассказал, как подорвавших "Северные потоки" чуть не рассекретили

WSJ: в Польше чуть не расссекретили террористов, подорвавших "Северный поток"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские правоохранители чуть не рассекретили группу террористов, подорвавших газопроводы "Северного потока", когда яхта "Андромеда" заходила в польский порт Колобжег.
  • В Польше по просьбе властей Германии был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток", но позже польский суд решил его освободить.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Польские правоохранители чуть не рассекретили группу террористов, подорвавших газопроводы "Северного потока", следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости.
Книга под названием "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства теракта и его последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
СМИ: в Польше хотели наградить подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
25 сентября 2025, 10:37
По информации Панчевски, во время захода яхты "Андромеда" в польский порт Колобжег группа вызвала подозрение у начальника порта и он вызвал полицию. Катер береговой охраны приблизился к яхте, где террористы слушали музыку и распивали алкоголь.
"Полицейские потребовали документы. Все достали свои поддельные паспорта, которые команда сочла неубедительными еще при получении... Полицейские изучили румынские и болгарские документы... Пограничники даже не поднялись на борт. Украинцы передали им документы прямо с палубы. Офицеры вернули паспорта и попрощались. Они не проявили особого рвения", - пишет журналист.
Он упомянул, что позже этот эпизод дал повод для подозрений немецкому следствию и СМИ. Было неясно, повлиял ли кто-то из украинских спецслужб на польскую полицию, и была ли Польша соучастником теракта или просто проявила халатность, отмечает Панчевски.
В Польше по просьбе властей Германии 1 октября 2025 года был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток". Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.
Судно-трубоукладчик Фортуна при строительстве Северного потока - 2 - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Участница подрыва "Северных потоков" снималась для эротических журналов
19 апреля, 21:06
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит только Киев, нужна проверка версии о причастности к ним западных спецслужб.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Журналист рассказал об ошибке при установке взрывчатки на "Северный поток"
6 мая, 05:35
 
В миреГерманияРоссияСШАСеймур ХершМария ЗахароваДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала