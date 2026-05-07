Журналист рассказал, как подорвавших "Северные потоки" чуть не рассекретили

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Польские правоохранители чуть не рассекретили группу террористов, подорвавших газопроводы "Северного потока", следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости.

Книга под названием "Подрыв "Северного поток а": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства теракта и его последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.

По информации Панчевски, во время захода яхты "Андромеда" в польский порт Колобжег группа вызвала подозрение у начальника порта и он вызвал полицию. Катер береговой охраны приблизился к яхте, где террористы слушали музыку и распивали алкоголь.

"Полицейские потребовали документы. Все достали свои поддельные паспорта, которые команда сочла неубедительными еще при получении... Полицейские изучили румынские и болгарские документы... Пограничники даже не поднялись на борт. Украинцы передали им документы прямо с палубы. Офицеры вернули паспорта и попрощались. Они не проявили особого рвения", - пишет журналист.

Он упомянул, что позже этот эпизод дал повод для подозрений немецкому следствию и СМИ. Было неясно, повлиял ли кто-то из украинских спецслужб на польскую полицию, и была ли Польша соучастником теракта или просто проявила халатность, отмечает Панчевски.

В Польше по просьбе властей Германии 1 октября 2025 года был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток". Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит только Киев , нужна проверка версии о причастности к ним западных спецслужб.