Журналист рассказал, как подорвавших "Северные потоки" чуть не рассекретили

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Польские правоохранители чуть не рассекретили группу террористов, подорвавших газопроводы "Северного потока", следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости.
Книга под названием "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства теракта и его последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.
По информации Панчевски, во время захода яхты "Андромеда" в польский порт Колобжег группа вызвала подозрение у начальника порта и он вызвал полицию. Катер береговой охраны приблизился к яхте, где террористы слушали музыку и распивали алкоголь.
"Полицейские потребовали документы. Все достали свои поддельные паспорта, которые команда сочла неубедительными еще при получении... Полицейские изучили румынские и болгарские документы... Пограничники даже не поднялись на борт. Украинцы передали им документы прямо с палубы. Офицеры вернули паспорта и попрощались. Они не проявили особого рвения", - пишет журналист.
Он упомянул, что позже этот эпизод дал повод для подозрений немецкому следствию и СМИ. Было неясно, повлиял ли кто-то из украинских спецслужб на польскую полицию, и была ли Польша соучастником теракта или просто проявила халатность, отмечает Панчевски.
В Польше по просьбе властей Германии 1 октября 2025 года был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток". Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит только Киев, нужна проверка версии о причастности к ним западных спецслужб.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.