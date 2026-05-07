Акция "Бессмертный полк" прошла в израильском Бат-Яме

БАТ-ЯМ (Израиль), 7 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в четверг в городе Бат-Ям, расположенном к югу от Тель-Авива, в честь 81-й годовщины Великой Победы, десятки русскоязычных соотечественников пронесли по бульвару Независимости флаги России и Израиля, а также фотографии воевавших родственников, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции под звучание песен военных лет проследовали от набережной к месту проведения торжественного памятного мероприятия, организованного мэрией Бат-Яма при поддержке местных организаций ветеранов и русскоязычных соотечественников.

"Мы помним мужество солдат Красной армии. Мы обязаны им за то, что они предотвратили страшную трагедию, которая ожидала человечество. Благодаря их подвигу и победе над коричневой чумой существует и наше Государство Израиль, и мы были спасены", - заявил Брот.