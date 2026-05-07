Акция "Бессмертный полк" прошла в израильском Бат-Яме

БАТ-ЯМ (Израиль), 7 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в четверг в городе Бат-Ям, расположенном к югу от Тель-Авива, в честь 81-й годовщины Великой Победы, десятки русскоязычных соотечественников пронесли по бульвару Независимости флаги России и Израиля, а также фотографии воевавших родственников, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции под звучание песен военных лет проследовали от набережной к месту проведения торжественного памятного мероприятия, организованного мэрией Бат-Яма при поддержке местных организаций ветеранов и русскоязычных соотечественников.
Мероприятие по традиции проходило на бульваре Независимости у памятника в честь погибших еврейских бойцов, сражавшихся в рядах Красной армии против нацисткой Германии в годы Второй Мировой войны.
Мэр Бат-Яма Цвика Брот, обращаясь к гостям и ветеранам, выразил глубокое уважение подвигам солдат Красной армии.
"Мы помним мужество солдат Красной армии. Мы обязаны им за то, что они предотвратили страшную трагедию, которая ожидала человечество. Благодаря их подвигу и победе над коричневой чумой существует и наше Государство Израиль, и мы были спасены", - заявил Брот.
Мемориал в честь погибших еврейских воинов, сражавшихся в рядах Красной армии, был установлен в Бат-Яме в честь 50-летия победы над нацизмом. Бат-Ям является одним из первых городов в Израиле, где начали организовывать подобного рода торжественные митинги в честь ветеранов и Великой Победы.