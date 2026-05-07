В Москве подросток напал на мужчину и попытался отобрать сумку

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Задержан 16-летний подросток, который по указанию кураторов напал с перцовым баллончиком на мужчину и попытался отобрать сумку с 3,8 миллиона рублей в Москве, возбуждено дело о разбое, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ходе патрулирования полицейские заметили мужчину, который убегал от молодого человека и звал на помощь. Полицейские задержали нападавшего, после чего все граждане были доставлены в отдел. Выяснилось, что потерпевший нашел в мессенджере предложение о выгодном обмене рублей на иностранную валюту и договорился о встрече около торгового центра в районе Филевский парк.

"Там к нему подошел фигурант и сообщил, что прибыл на сделку, после чего они отошли в сторону, где злоумышленник распылил потерпевшему в лицо содержимое перцового баллончика и попытался отобрать сумку, в которой находилось 3,8 млн рублей. Пострадавший смог сориентироваться и убежать", - говорится в сообщении.

На допросе 16-летний подозреваемый сообщил, что в интернете откликнулся на объявление о работе, после чего купил сувенирные банкноты, похожие на доллары, упаковал их в прозрачную папку и направился по указанному адресу на встречу.

"По указаниям кураторов фигурант за обещанное ему вознаграждение должен был похитить у гражданина сумку с крупной суммой денег, после чего передать их сообщнику", - отметили в ведомстве.