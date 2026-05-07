Посольство в Берлине не испытывает недостатка в приглашениях ко Дню Победы

БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. Российское посольство в Берлине продолжает получать приглашения, приуроченные ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Там напомнили, что начиная с 2022 года федеральные власти Германии не зовут дипломатов на мероприятия со своим участием.
"Тем не менее не испытываем недостатка в приглашениях со стороны конструктивно настроенных представителей германской общественности, а также политических деятелей, в том числе регионального уровня. Представители посольства и генконсульства России в Бонне с благодарностью принимают такие приглашения и участвуют в соответствующих мероприятиях", — рассказал представитель посольства.
Дипмиссия в Германии традиционно реализует широкий комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году посол Сергей Нечаев примет участие в возложениях на крупнейших советских воинских мемориальных комплексах в Берлине (Трептов-парк, Тиргартен, Панков), которые пройдут 8 и 9 мая.