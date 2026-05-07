Терапевт назвала самые богатые железом продукты

Краткий пересказ от РИА ИИ

ТУЛА, 7 мая - РИА Новости. Абсолютными лидерами по содержанию железа являются свиная и говяжья печени, также этим микроэлементом богаты устрицы, чечевица, шпинат и яблоки, рассказала РИА Новости врач-терапевт Татьяна Подщипкова.

"В продуктах животного происхождения содержится гемовое железо, которое усваивается на 20-30%. В продуктах растительного происхождения содержится негемовое железо, оно усваивается всего на 2-5%", - рассказала Подщипкова

По словам специалиста, абсолютными лидерами по содержанию железа среди продуктов животного происхождении являются свиная и говяжья печени, далее идут говядина, телятина, устрицы, мидии, моллюски, индейка, куриные ножки и яйца. Среди растительных продуктов железом богаты чечевица, нут, фасоль, шпинат, листовая свекла, яблоки, тофу, гречневая крупа и киноа.

"Всегда сочетайте прием богатых железом продуктов с источником витамина С, например апельсинами, лимонным соком, болгарским перцем, квашенной капустой или шиповником", - рекомендовала терапевт.