Отключение мобильной связи необходимо для безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2026
12:37 07.05.2026
Отключение мобильной связи необходимо для безопасности, заявил Песков

Песков: отключение мобильной связи необходимо для обеспечения безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отключение мобильной связи в городах необходимо для обеспечения безопасности граждан.
  • Минцифры заявило о временном ограничении доступа к мобильному интернету, "белому списку" сайтов и сервисов, сервисам обмена смс в Москве 9 мая для обеспечения безопасности.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отключение мобильной связи в городах необходимо для обеспечения безопасности граждан, что является приоритетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Меры принимаются необходимые. Необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг отключения мобильной связи в городах России.
Мобильный интернет и "белый список" временно ограничат в Москве 9 мая
В четверг Минцифры РФ заявило, что доступ к мобильному интернету, "белому списку" сайтов и сервисов, сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены 9 мая для обеспечения безопасности.
Ранее в ведомстве поясняли, что в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения.
Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета
