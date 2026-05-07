Отключение мобильной связи необходимо для безопасности, заявил Песков

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отключение мобильной связи в городах необходимо для обеспечения безопасности граждан, что является приоритетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг Минцифры РФ заявило, что доступ к мобильному интернету, "белому списку" сайтов и сервисов, сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены 9 мая для обеспечения безопасности.
Ранее в ведомстве поясняли, что в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения.