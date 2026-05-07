В Перми при атаке беспилотника повредило кровлю над подъездом и остекление

ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. При атаке БПЛА в многоэтажке в Перми повреждены кровля над подъездом, перекрытия чердака и остекление, угрозы обрушения нет, люди могут вернуться в квартиры, сообщил глава города Эдуард Соснин.

« "Завершили обследование дома, пострадавшего сегодня при атаке беспилотника. Повреждены остекление квартир, кровля над третьим подъездом и перекрытия в чердаке. Угрозы обрушения нет", - написал Соснин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что жители могут вернуться в свои квартиры, за исключением одной.