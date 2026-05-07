Рейтинг@Mail.ru
В Перми при атаке беспилотника повредило кровлю над подъездом и остекление - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 07.05.2026
В Перми при атаке беспилотника повредило кровлю над подъездом и остекление

Соснин: в Перми при атаке БПЛА повредило кровлю, остекление и перекрытия чердака

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перми при атаке беспилотника повреждены кровля над подъездом, перекрытия чердака и остекление многоквартирного дома.
  • Угрозы обрушения здания нет.
ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. При атаке БПЛА в многоэтажке в Перми повреждены кровля над подъездом, перекрытия чердака и остекление, угрозы обрушения нет, люди могут вернуться в квартиры, сообщил глава города Эдуард Соснин.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавший при атаке БПЛА ВСУ многоквартирный дом в Перми проверяют на наличие взрывчатых веществ, идет оценка ущерба.
«

"Завершили обследование дома, пострадавшего сегодня при атаке беспилотника. Повреждены остекление квартир, кровля над третьим подъездом и перекрытия в чердаке. Угрозы обрушения нет", - написал Соснин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что жители могут вернуться в свои квартиры, за исключением одной.
"В одной квартире потребуется разборка части кровли и уборка мусора. Жильцы этой квартиры разместятся у родственников. Из городского бюджета выделим средства на ликвидацию последствий", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПермьПермский крайДмитрий МахонинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала