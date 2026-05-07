В Пермском районе спасатели ликвидируют последствия атаки БПЛА на здание

ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Спасательные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА на административное здание в Пермском районе, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее он сообщил, что БПЛА повредил административное здание в Пермском округе, в результате чего пострадал мужчина.