В Перми жильцы поврежденного БПЛА дома находятся в ПВР

ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Жильцы поврежденного в результате атаки БПЛА многоквартирного дома в Перми эвакуированы и находятся в пункте временного размещения, им оказывают помощь психологи, сообщил мэр города Эдуард Соснин.
"После атаки вражеского беспилотника на жилой дом … организовали оперативное совещание. Все жители эвакуированы и находятся в пункте временного размещения — их обеспечили водой, будет организовано горячее питание, работает служба психологической поддержки", - написал Соснин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дом оцеплен, внутри работают специалисты: имущество жильцов под охраной, коммуникации не отключены. Как только специальные службы завершат работу и проведут осмотр помещений, будет принято решение о допуске жильцов в квартиры.