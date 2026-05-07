В Перми жильцы поврежденного БПЛА дома находятся в ПВР

ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Жильцы поврежденного в результате атаки БПЛА многоквартирного дома в Перми эвакуированы и находятся в пункте временного размещения, им оказывают помощь психологи, сообщил мэр города Эдуард Соснин.

Он отметил, что дом оцеплен, внутри работают специалисты: имущество жильцов под охраной, коммуникации не отключены. Как только специальные службы завершат работу и проведут осмотр помещений, будет принято решение о допуске жильцов в квартиры.