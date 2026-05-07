Украинский беспилотник повредил жилой дом в Перми

ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. В результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом, жертв нет, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
В четверг днем губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на одно из промышленных предприятий региона был совершен прилет вражеского БПЛА, никто не пострадал. Несколько беспилотников были сбиты. В регионе действует режим беспилотной опасности.
