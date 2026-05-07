03:10 07.05.2026
Обозначен алгоритм действий при переводе на закрытый счет

Юрист Хаминский: при переводе на закрытый счет деньги должны вернуться сами

Девушка с ноутбуком и банковской картой. Архивное фото
  • Если деньги отправлены на закрытый банковский счет, в большинстве случаев они вернутся автоматически в течение нескольких дней.
  • В противном случае необходимо обратиться в банк-отправитель и написать заявление об отмене операции.
  • При отказе можно обращаться в суд.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Если вы отправили деньги на закрытый банковский счет, в большинстве случаев они вернутся автоматически в течение нескольких дней. Но бывают сбои. О том, как действовать в таком случае, агентству “Прайм” рассказал юрист Александр Хаминский.
"Первым делом проверьте статус перевода в приложении. Если через несколько дней деньги не вернулись, обращайтесь в банк-отправитель: позвоните на горячую линию или придите в отделение. Напишите заявление об отмене операции. Чем раньше — тем выше шанс вернуть средства", — пояснил эксперт.
Юрист советует всегда перепроверять реквизиты перед отправкой и при возможности уточнять номер счёта у получателя. Паниковать не стоит: даже если автоматический возврат не сработал, деньги не пропадут.
При отказе банка можно обращаться в суд, советует Хаминский. Главное — не затягивать, особенно если счет уже переведён банком в разряд "спящих": тогда вернуть перевод будет сложнее.
ОбществоАлександр ХаминскийДеньгиДенежные переводыРоссияБанки
 
 
