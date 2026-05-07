Перемирие в дни празднования Победы объявляется с полуночи 8 мая до 10 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Перемирие в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина объявляется с 00.00 8 мая до 10 мая, сообщило Минобороны РФ.
"В соответствии с решением президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие", - говорится в сообщении.