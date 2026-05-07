Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая, заявил МИД

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о перемирии с 6 мая, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар", — заявила она на брифинге.
Зеленский ранее утверждал, что ВСУ прекратят огонь со среды, 6 мая. Однако той же ночью украинские дроны атаковали Джанкой, погибли пять мирных жителей. Как отметила Захарова, Москва увидела, и не в первый раз, как Киев нарушает объявленные им же перемирия.
По ее словам, заявления главы киевского режима, связанные с мирными предложениями, продиктованы лишь попыткой перебить инициативу России, а также тяжелейшим положением ВСУ на фронте.
Минобороны по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакции Киева для введения режима прекращения огня не нужно.
Министерство учло угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.
