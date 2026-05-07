Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая, заявил МИД - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 07.05.2026 (обновлено: 16:48 07.05.2026)
Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая, заявил МИД

МИД РФ: Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая

© REUTERS / StringerУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая, сообщила Захарова.
  • Москва не в первый раз видит, как Киев нарушает объявленные им же перемирия.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о перемирии с 6 мая, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«

"Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар", — заявила она на брифинге.

Захарова: МИД России призвал эвакуировать дипломатов из Киева в случае провокаций на 9 Мая - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева
6 мая, 21:20
Зеленский ранее утверждал, что ВСУ прекратят огонь со среды, 6 мая. Однако той же ночью украинские дроны атаковали Джанкой, погибли пять мирных жителей. Как отметила Захарова, Москва увидела, и не в первый раз, как Киев нарушает объявленные им же перемирия.
По ее словам, заявления главы киевского режима, связанные с мирными предложениями, продиктованы лишь попыткой перебить инициативу России, а также тяжелейшим положением ВСУ на фронте.
Минобороны по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакции Киева для введения режима прекращения огня не нужно.
Министерство учло угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваДжанкойКиевМоскваВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала