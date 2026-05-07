Пентагон запрашивает средства на создание единой ИИ-инфраструктуры

05:12 07.05.2026
Пентагон запрашивает 46 миллиардов долларов на создание единой ИИ-инфраструктуры

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Здание Пентагона в Вашингтоне, США
Здание Пентагона в Вашингтоне, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон запрашивает 46 миллиардов долларов на создание единой ИИ-инфраструктуры в 2027 финансовом году.
  • Из этих средств 29,5 миллиарда планируется потратить на закупку суперкомпьютеров и специализированных вычислительных чипов для ИИ.
  • Министерство обороны также запрашивает 12,3 миллиарда на строительство и модернизацию дата-центров.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пентагон запрашивает 46 миллиардов долларов на создание единой ИИ-инфраструктуры в 2027 финансовом году, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы американского военного ведомства.
Сейчас военные ИИ-мощности США разбросаны по разным структурам и работают вразнобой. Пентагон намерен объединить их в единую засекреченную систему под полным государственным контролем.
Из этих 46 миллиардов долларов крупнейшая статья расходов - 29,5 миллиарда на закупку суперкомпьютеров и специализированных вычислительных чипов для ИИ, выяснило РИА Новости.
Кроме того, Министерство обороны запрашивает еще 12,3 миллиарда на строительство и модернизацию дата-центров, включая системы охлаждения, энергоснабжения и защищенные помещения для работы с секретными данными.
Отдельно 4,2 миллиарда предусмотрено на сопутствующее оборудование: модульные дата-центры, кабельную инфраструктуру и криптографические устройства.
Бюджет также предусматривает 2,4 миллиарда на засекреченные программы "ИИ-сдерживания" и 500 миллионов на приоритетные проекты по внедрению ИИ в военные операции, включая киберпространство, разведку и производство.
