Пентагон запрашивает средства на создание единой ИИ-инфраструктуры

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пентагон запрашивает 46 миллиардов долларов на создание единой ИИ-инфраструктуры в 2027 финансовом году, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы американского военного ведомства.

Сейчас военные ИИ-мощности США разбросаны по разным структурам и работают вразнобой. Пентагон намерен объединить их в единую засекреченную систему под полным государственным контролем.

Из этих 46 миллиардов долларов крупнейшая статья расходов - 29,5 миллиарда на закупку суперкомпьютеров и специализированных вычислительных чипов для ИИ, выяснило РИА Новости.

Кроме того, Министерство обороны запрашивает еще 12,3 миллиарда на строительство и модернизацию дата-центров, включая системы охлаждения, энергоснабжения и защищенные помещения для работы с секретными данными.

Отдельно 4,2 миллиарда предусмотрено на сопутствующее оборудование: модульные дата-центры, кабельную инфраструктуру и криптографические устройства.