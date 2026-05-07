Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится в Новороссийске и Краснодаре - РИА Новости, 07.05.2026
13:58 07.05.2026
Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится в Новороссийске и Краснодаре

07.05.2026
Новороссийск. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится в Новороссийске и Краснодаре.
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что приняты меры для обеспечения безопасности на парадах.
  • По его словам, проведение парадов дает жителям Кубани возможность испытывать гордость за земляков и посещать военные парады.
КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится в Новороссийске и Краснодаре, принимаются меры для обеспечения безопасности на мероприятиях, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Парад Победы в Новороссийске и Краснодаре состоится. Приняли такое решение совместно с силовыми и военными структурами региона", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, при проведении праздничных мероприятий будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.
"Мы выросли на примерах доблести и славы народа-победителя. И сегодняшние мальчишки и девчонки, жители нашей Кубани должны испытывать чувство гордости за наших земляков, иметь возможность посещать военные парады", - добавил Кондратьев.
