Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится в Новороссийске и Краснодаре

КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится в Новороссийске и Краснодаре, принимаются меры для обеспечения безопасности на мероприятиях, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Парад Победы в Новороссийске Краснодаре состоится. Приняли такое решение совместно с силовыми и военными структурами региона", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале

По словам губернатора, при проведении праздничных мероприятий будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.