КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится в Новороссийске и Краснодаре, принимаются меры для обеспечения безопасности на мероприятиях, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Парад Победы в Новороссийске и Краснодаре состоится. Приняли такое решение совместно с силовыми и военными структурами региона", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, при проведении праздничных мероприятий будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.
"Мы выросли на примерах доблести и славы народа-победителя. И сегодняшние мальчишки и девчонки, жители нашей Кубани должны испытывать чувство гордости за наших земляков, иметь возможность посещать военные парады", - добавил Кондратьев.
