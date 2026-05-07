В Омской области шесть детей остаются в больнице после отравления газом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омской области 14 школьников и учитель отравились газом во время экскурсии в IT-клубе города Тара.
- Шесть из семи госпитализированных школьников остаются в больнице в удовлетворительном состоянии.
- Возбуждено уголовное дело по статьям о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
ОМСК, 7 май - РИА Новости. Шесть из семи школьников в Омской области по-прежнему остаются в больнице после отравления газом в среду, все в удовлетворительном состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
Об отравлении газом 14 школьников и учителя во время экскурсии в IT-клубе города Тара Омской области сообщила в среду РИА Новости пресс-служба регионального минздрава. На уроке по программированию находились 40 детей — ученики пятых и шестых классов. По информации губернатора Виталия Хоценко, во время работ на газопроводе недалеко от IT-клуба произошла утечка природного газа. Семь школьников было госпитализировано в местную ЦРБ.
"Шесть детей остается в педиатрическом отделении. Все в удовлетворительном состоянии", - сказали в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Омской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
В Омской области 14 детей отравились газом
6 мая, 12:22