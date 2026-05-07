В Оклахоме молодой мужчина устроил стрельбу на вечеринке, погибла девушка

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Полиция Оклахомы сообщила, что задержала 18-летнего парня, устроившего стрельбу, в результате которой один человек погиб и 22 пострадали.

Из заявления властей следует, что инцидент произошел в воскресенье вечером на вечеринке в городе Эдмонд. Ранения получили 23 человека, шестеро из них – несовершеннолетние. Одна из пострадавших, 18-летняя Авианна Смит-Грей, скончалась.

"Детективы Эдмонда арестовали 18-летнего Джейлена Дэвиса по обвинению в нападении с использованием смертоносного оружия. После смерти Смит-Грей прошлой ночью это обвинение находится в процессе переквалификации на тяжкое убийство", – заявил на пресс-конференции начальник полиции Эдмонда Джей Ди Янгер.

По данным следствия, конфликт начался со спора между двумя женщинами на вечеринке и перерос в столкновение между членами противоборствующих банд. Огонь открыли несколько человек, на месте происшествия было выпущено более 80 пуль.