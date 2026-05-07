В Оклахоме молодой мужчина устроил стрельбу на вечеринке, погибла девушка
02:59 07.05.2026
В Оклахоме молодой мужчина устроил стрельбу на вечеринке, погибла девушка

Американская полиция на месте преступления. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оклахоме на вечеринке произошла стрельба, в результате которой погибла девушка и еще 22 человека пострадали.
  • Полиция задержала 18-летнего Джейлена Дэвиса по обвинению в нападении с использованием смертоносного оружия.
  • По данным следствия, конфликт начался со спора между двумя женщинами и перерос в столкновение между членами противоборствующих банд.
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Полиция Оклахомы сообщила, что задержала 18-летнего парня, устроившего стрельбу, в результате которой один человек погиб и 22 пострадали.
Из заявления властей следует, что инцидент произошел в воскресенье вечером на вечеринке в городе Эдмонд. Ранения получили 23 человека, шестеро из них – несовершеннолетние. Одна из пострадавших, 18-летняя Авианна Смит-Грей, скончалась.
"Детективы Эдмонда арестовали 18-летнего Джейлена Дэвиса по обвинению в нападении с использованием смертоносного оружия. После смерти Смит-Грей прошлой ночью это обвинение находится в процессе переквалификации на тяжкое убийство", – заявил на пресс-конференции начальник полиции Эдмонда Джей Ди Янгер.
По данным следствия, конфликт начался со спора между двумя женщинами на вечеринке и перерос в столкновение между членами противоборствующих банд. Огонь открыли несколько человек, на месте происшествия было выпущено более 80 пуль.
Янгер сообщил, что Дэвис сдался полиции в среду утром после предъявления ордера на арест. По данным следствия, есть по крайней мере еще один подозреваемый.
