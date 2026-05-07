Рейтинг@Mail.ru
В нацразведке США Обаму обвинили в создании теории о "российском следе" - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 07.05.2026
В нацразведке США Обаму обвинили в создании теории о "российском следе"

В офисе нацразведки США обвинили Обаму в создании теории о "российском следе"

© AP Photo / Erin HooleyБарак Обама
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Erin Hooley
Барак Обама. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная разведка США обвинила бывшего президента Барака Обаму в создании теории о "российском следе".
  • Директор нацразведки Тулси Габбард заявила, что действия Обамы — это покушение на совершение госизмены.
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Национальная разведка США обвинила бывшего президента Барака Обаму в создании опровергнутой впоследствии теории о "российском следе" - якобы связях нынешнего американского лидера Дональда Трампа с РФ.
"Человек, который руководил созданием фальсификаций о России", - говорится в сообщении офиса нацразведки в соцсети Х в ответ на фрагмент с телеинтервью Обамы.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
СМИ: миссия США в Ормузском проливе может возобновиться на этой неделе
Вчера, 20:48
В указанном отрывке интервью Обама заявил, что Белый дом не должен нацеливать минюст на преследование тех, на кого укажет американский лидер.
Нацразведка приложила к ответу на совет Обамы свой доклад от 2025 года о "новых доказательствах" того, что он поручил создать ложный отчет, который лег в основу дела о "русском следе". Тогда же директор нацразведки Тулси Габбард заявила, что действия демократа - это покушение на совершение госизмены. С такой же оценкой выступал ранее нанышний американский лидер Дональд Трамп.
Трамп не раз обвинял спецслужбы в слежке за его предвыборной кампанией. В 2016-2017 годах, при Обаме, расследование против тогда еще кандидата в президенты вело ФБР. Следователи пытались выяснить, вступал ли Трамп в сговор с российскими властями ради победы на выборах. Независимый спецпрокурор Роберт Мюллер весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет.
Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США называл их политически мотивированными.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Опрос показал, сколько европейцев хотят обособления ЕС от США
Вчера, 14:51
 
СШАРоссияВ миреБарак ОбамаДональд ТрампТулси ГаббардФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала