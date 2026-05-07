Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная разведка США обвинила бывшего президента Барака Обаму в создании теории о "российском следе".
- Директор нацразведки Тулси Габбард заявила, что действия Обамы — это покушение на совершение госизмены.
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Национальная разведка США обвинила бывшего президента Барака Обаму в создании опровергнутой впоследствии теории о "российском следе" - якобы связях нынешнего американского лидера Дональда Трампа с РФ.
В указанном отрывке интервью Обама заявил, что Белый дом не должен нацеливать минюст на преследование тех, на кого укажет американский лидер.
Нацразведка приложила к ответу на совет Обамы свой доклад от 2025 года о "новых доказательствах" того, что он поручил создать ложный отчет, который лег в основу дела о "русском следе". Тогда же директор нацразведки Тулси Габбард заявила, что действия демократа - это покушение на совершение госизмены. С такой же оценкой выступал ранее нанышний американский лидер Дональд Трамп.
Трамп не раз обвинял спецслужбы в слежке за его предвыборной кампанией. В 2016-2017 годах, при Обаме, расследование против тогда еще кандидата в президенты вело ФБР. Следователи пытались выяснить, вступал ли Трамп в сговор с российскими властями ради победы на выборах. Независимый спецпрокурор Роберт Мюллер весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет.