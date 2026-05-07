СМИ: конфликт на Ближнем Востоке обернулся для ЕС экономической катастрофой - РИА Новости, 07.05.2026
09:21 07.05.2026 (обновлено: 09:32 07.05.2026)
NYT: конфликт на Ближнем Востоке обернулся для Европы экономической катастрофой

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Судна в Ормузском проливе. Архивное фото
Судна в Ормузском проливе. Архивное фото
  • Конфликт на Ближнем Востоке стал экономической катастрофой для большей части Европы.
  • Почти полное закрытие Ормузского пролива привело к росту цен на энергоносители, усилению инфляции и подавлению неуверенного экономического роста в Европе.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке стал экономической катастрофой для большей части Европы, пишет автор колонки в американской газете New York Times немецкий политолог Клаудия Майор.
"Война с Ираном стала экономической катастрофой для большей части Европы. Практически полное закрытие Ормузского пролива, через который до войны проходило около 20% мирового экспорта нефти и газа, привело к росту цен на энергоносители, усилению инфляции и подавлению неуверенного экономического роста, который наблюдался ранее", - пишет автор статьи.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выразили мнение, что число работающих бедных - тех, у кого есть постоянная работа, но зарплаты не хватает для удовлетворения базовых потребностей, - на Западе вырастет в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
В мире | Ормузский пролив | Ближний Восток | Европа | Военно-морские силы США | Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
