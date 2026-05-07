Норвегия не пригласила Россию на мероприятия в память о Второй мировой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвегия не пригласила российских дипломатов на памятные церемонии, приуроченные к окончанию Второй мировой войны.
- С 2022 года представители официального Осло не участвуют в мероприятиях, организуемых посольством России по случаю Дня Победы.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Норвегии вновь не пригласили российских дипломатов на памятные церемонии, приуроченные к окончанию Второй мировой войны, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло.
"С 2022 года представители официального Осло не участвуют в мероприятиях, организуемых посольством по случаю Дня Победы, равно как и не приглашают российских дипломатов на свои памятные церемонии, приуроченные к окончанию Второй мировой войны, которые проводятся 8 мая", - сообщили в дипмиссии.