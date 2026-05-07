Посол Сергей Нечаев: Германия готовится к военному противостоянию с Россией

Германия взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжая наращивать поддержку Киева и обсуждая расширение европейского "ядерного зонтика", при этом Берлин пытается отрицать свое прямое вовлечение в конфликт на стороне Украины. О поставках дальнобойных вооружений, расследовании теракта на "Северных потоках", памятных акциях ко Дню Победы и состоянии российско-германских отношений в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

— Сталкивалось ли посольство с попытками политизации или ограничения мероприятий, связанных с памятью о жертвах нацизма? Как вы оцениваете текущий уровень сотрудничества российской стороны с Берлином в вопросах ухода за воинскими захоронениями?

— Среди примеров политизации мемориальной сферы, с которыми сталкивалось посольство, можно вспомнить так называемые рекомендации МИД ФРГ земельным и муниципальным структурам воздерживаться от приглашения российских представителей и совместного участия с ними в акциях памяти. То же касается разнообразных запретов местных властей на демонстрацию символов Победы, включая флаги СССР , георгиевские ленточки, военную униформу и так далее. Мы категорически не приемлем подобных подходов, считая их аморальными. Отвергаем ограничения, направленные на замалчивание решающей роли Красной армии в разгроме нацизма.

Полностью реализуем программу памятных мероприятий во взаимодействии с дружественными германскими НПО и соотечественниками. Представители посольства из года в год являются желанными гостями в целом ряде городов и общин ФРГ , преимущественно на востоке страны, где нас очень тепло принимают.

Что касается ухода за советскими воинскими захоронениями, которых на территории ФРГ насчитывается свыше четырех тысяч, констатируем, что германская сторона в целом добросовестно выполняет обязательства по профильному межправсоглашению. В большинстве своем мемориальные объекты находятся в хорошем состоянии, за ними осуществляется регулярный уход, проводятся ремонтные работы. В условиях обвала двусторонних отношений по инициативе Берлина военно-мемориальная сфера остается одним из немногих направлений взаимодействия, где осуществляется практическая кооперация. За десятилетия совместной работы у нас сложились и поддерживаются тесные контакты с профильными государственными и общественными структурами, включая Германский народный союз по уходу за военными могилами.

— Вопрос в преддверии 9 Мая: удалось ли в этом году согласовать участие российских представителей в памятных мероприятиях на территории Германии? Или Германия снова не приглашает российских представителей на церемонии на месте бывших нацистских концлагерей, которые освобождали советские солдаты?

— Представители посольства и генконсульства России Бонне принимают участие практически во всех мероприятиях, куда нас приглашают германские общественные организации, местные власти, конструктивно настроенные политические силы. Помимо этого, совместно с соотечественниками реализуем множество собственных акций, включая традиционные шествия "Бессмертного полка", возложения венков и так далее. В прошлом году таких акций было около двухсот. Никогда не ждем специального разрешения, чтобы достойно почтить память наших героических предков. Это касается в том числе мемориалов на месте бывших концлагерей.

— Украине на данный момент не нужны ракеты Taurus германского производства, у нее есть свои дальнобойные вооружения, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в конце марта. Берлин испугался ответа Москвы на передачу таких ракет? Или общественность страны против подобного вовлечения Германии в конфликт?

— Пуски ракет Taurus подразумевают непосредственное задействование военнослужащих бундесвера, что стало бы фактическим признанием участия ФРГ в вооруженном конфликте на стороне Киева . Сегодня Берлин делает ставку на обеспечение киевского режима БПЛА и их комплектующими, другими средствами поражения, одновременно открещиваясь от обвинений в превращении в сторону конфликта. Однако иллюзий питать не стоит: Германия доктринально взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией на рубеже нескольких лет и не скрывает этого. Общественность, разумеется, не в восторге от такого сценария, однако ее голос заглушается яростной милитаристской пропагандой официоза, военных, лоббистов от ВПК, представителей системных СМИ. Такова реальность.

— Что касается дальнобойных вооружений, есть ли данные о помощи Германии Киеву в их разработке?

— Берлин подчеркивает лидирующую роль в поддержке киевского режима в разработке и производстве дальнобойных беспилотных систем. В 2025 году принято решение о финансировании производства БПЛА на Украине. Теперь данный трек трансформируется в совместное изготовление дронов, в том числе на территории Германии, предусматривает прямые заказы подобной техники для нужд ВСУ . Соответствующие договоренности закреплены в ходе визита в Берлин Владимира Зеленского 14 апреля 2026 года. Рост числа европейских предприятий, производящих беспилотники и комплектующие для них в интересах ВСУ, не может не вызывать озабоченность. Пятнадцатого апреля 2026 года Минобороны России опубликовало адреса компаний, специализирующихся на производстве БПЛА для Украины в Европе , в том числе в ФРГ. Германские власти обиделись на публикацию, но пока не опровергли ее.

— Россия неоднократно заявляла, что ФРГ, отказывая Москве в сотрудничестве в рамках расследования терактов на газопроводах "Северный поток", нарушает конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма. Есть ли способы привлечь Берлин к ответу?

Швеции и — Упомянутые конвенции, к которым присоединились Россия, Германия и ряд других стран, обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений. Тем не менее этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось. В ходу по-прежнему версия об украинских диверсантах-любителях. В сентябре 2024 года Россия официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании Швейцарии в связи с расследованием акта терроризма на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Готовы к предметному диалогу, однако не исключаем и иных вариантов развития событий.

— Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию. Какой будет реакция Москвы на участие ФРГ в таких учениях? Что будет, если Берлин все-таки решит разместить у себя европейское ядерное оружие?

— Любые планы по укреплению европейского "ядерного зонтика" требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка. Полагаю, что наши противники сознают, чем может закончиться для них попытка применения или даже угрозы применения ядерных сил против России. Возможности России и европейских стран в этой сфере попросту несопоставимы. Продолжаем доносить до правящего класса и общественности ФРГ идею о деструктивности оголтелой милитаризации, не говоря уже о планах Берлина и Парижа расширить диалог по ядерной теме.

— Президент США Дональд Трамп обиделся на НАТО и пригрозил свернуть американские военные базы на территории Европы. В Германии этого боятся или, наоборот, будут приветствовать?

— Угрозы сворачивания американского военного присутствия в Европе — один из способов давления Вашингтона на союзников. Пока что европейские члены альянса соглашаются практически со всеми требованиями. Выполняют запрос о наращивании оборонных расходов до пяти процентов ВВП. Безропотно принимают дополнительные торговые пошлины. Оплачивают американское оружие, идущее на Украину. Форсируют активность в северных широтах, включая Балтику, Арктику Северную Атлантику , для противодействия мифической российской угрозе. Несмотря на рассуждения о "стратегической автономии", европейцы делают все, чтобы сохранить военно-политическую связку с Вашингтоном. Незаменимость США в сфере безопасности и обороны подчеркивается в доктринальных документах и заявлениях германского руководства. Неслучайно декларируемое лидерство Берлина в вопросах евробезопасности подается не как самодостаточный проект, а как дополнение к прочной трансатлантической спайке.

— Население Германии страдает от нелегитимных санкций ЕС. А германский бизнес хотел бы продолжать работать с Россией? Какие поступают сигналы от местных предпринимателей?

— Курс Берлина на подрыв экономического, промышленного, научного и военного потенциала России болезненно отражается в первую очередь на самой ФРГ. Ее промышленное производство сокращается пятый год подряд. Перспективы восстановления экономики после затянувшейся рецессии под большим вопросом. Стремление изолировать Россию обернулось для Германии утратой платежеспособного отечественного рынка и богатой ресурсной базы, на протяжении десятилетий обеспечивавших основу конкурентоспособности и благополучия ФРГ. Представители делового сообщества — реальной движущей силы германской экономики — признают бесперспективность и пагубность такой политики. Многие германские компании сохраняют присутствие на российском рынке, другие вынуждены держать "низкий профиль", выжидая и декларируя готовность быстро вернуться после первых же признаков нормализации.

— Госдума России в феврале приняла обращение к Национальному собранию Франции, Палате общин Британии, бундестагу ФРГ, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона отправить компоненты ядерного оружия Киеву. Передано ли обращение в бундестаг и какова реакция германской стороны?

— Разумеется, обращение Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации было незамедлительно передано в бундестаг. Реакции на него пока не последовало.

— В этом году исполняется 65 лет Венской конвенции о дипломатических сношениях. На ваш взгляд, как власти ФРГ соблюдают ее положения в нынешних условиях? Сталкивается ли российская дипмиссия с ограничениями, которые можно было бы трактовать как отход от общепринятых дипломатических норм? Есть ли попытки германских спецслужб оказывать давление на российских дипломатов, вербовать и запугивать российских граждан?

— Актуальное состояние российско-германских отношений, разрушенных немецкими властями практически до основания, разумеется, накладывает отпечаток на деятельность посольства. Нагрузки на наших дипломатов объективно кратно возросли в связи с закрытием по инициативе МИД ФРГ четырех из пяти генеральных консульств России в Германии. Давление сказывается как на повседневном функционировании дипмиссии, включая обеспечение систем жизнедеятельности, банковское обслуживание, операции с недвижимостью, так и на общем фоне работы, вокруг которой искусственно создается атмосфера токсичности.