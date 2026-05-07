Трамп приостановил миссию в Ормузе после гнева Саудовской Аравии, пишут СМИ
08:33 07.05.2026 (обновлено: 11:13 07.05.2026)
Трамп приостановил миссию в Ормузе после гнева Саудовской Аравии, пишут СМИ

NBC: Трамп приостановил миссию "Проект Свобода" в Ормузе после гнева Эр-Рияда

© REUTERS / Kevin Lamarque — Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами у Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов "Проект Свобода" в Ормузском проливе после того, как Саудовская Аравия запретила ему использовать свои базы и небо для этой цели, возмутившись тем, что не была предупреждена о начале миссии заранее, сообщает телеканал NBC.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил миссию "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе после того, как Саудовская Аравия запретила ему использовать свои базы и небо, передает телеканал NBC.
"Трамп удивил союзников по Персидскому заливу, объявив о миссии "Проект Свобода" в соцсетях в воскресенье днем, что вызвало гнев руководства Саудовской Аравии. В ответ королевство проинформировало США о том, что не позволит американским военным совершать полеты с базы "Принц Султан" к юго-востоку от Эр-Рияда или пролетать через саудовское воздушное пространство для поддержки этих усилий", — рассказал телеканал со ссылкой на двух американских чиновников.
По их словам, телефонный разговор между Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом не решил проблему, в результате чего глава Белого дома был вынужден объявить о приостановке миссии для восстановления доступа США к критически важному воздушному пространству.
Источник в Саудовской Аравии добавил, что наследный принц и Трамп регулярно поддерживают связь, но в этом случае проблема заключалась в том, что "события развиваются слишком быстро". При этом чиновник из американской администрации уверил телеканал, что Вашингтон оповестил региональных союзников заранее.
Тем не менее дипломат одной из ближневосточных стран рассказал телеканалу, что США не координировали миссию "Проект Свобода" с оманцами, пока Трамп не объявил о ней.
Об операции "Проект Свобода" по выводу из Ормузского пролива заблокированных там судов Трамп объявил 3 мая. В ответ командующий Центральным штабом Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи предупредил, что при попытке американских военных приблизиться к Ормузу по ним нанесут удары. Спустя два дня Трамп сообщил о приостановке миссии.
В миреСШАСаудовская АравияОрмузский проливДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)NBCВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
