Ученые обратили грибной "яд" против сородичей-вредителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Новосибирские ученые выяснили, что микрогрибы вида Фузариум бузиновый (Fusarium sambucinum) выделяют "яд", подавляющий грибы-паразиты, но при этом безопасны для растений и окружающей среды.

"Природные фунгициды", выделяемые микрогрибами вида Fusarium sambucinum, не только защищают корни пшеницы от гнили, но и стимулируют ее рост.

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Защитить сельскохозяйственные культуры от грибов-вредителей без вреда для природы можно с помощью жидкости, в которой жили микрогрибы вида Фузариум бузиновый, выяснили новосибирские ученые. Выделенная из почв Западной Сибири разновидность этого микроорганизма выделяет "яд", подавляющий грибы-паразиты, но при этом безопасна для растений и окружающей среды, сообщила пресс-служба РНФ.

По мнению одного из авторов работы, доцента Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Марины Селюк, полученные данные об активности почвенных грибов Фузариум бузиновый (Fusarium sambucinum) открывают путь к созданию новых экологически безопасных биопрепаратов, способных заменить современные химические средства обработки растений.

В живой природе организмы близких видов конкурируют друг с другом за ресурсы, возможность размножаться и "территории". Для этого в ходе эволюции у организма может сформироваться особое "оружие" — как, например, у змей разных видов, которые могут смертельно отравлять друг друга. При развитии вид может приобрести и средства против существ других царств — например, пенициллин, выделяемый плесневым грибом Penicillium notatum, воздействует на многие бактерии.

Соперничество существует и между микроскопическими почвенными грибами: выделяя биологически активные вещества, они подавляют рост ближайших "конкурентов", рассказали в Российском научном фонде (РНФ). Иногда эти "природные защитные средства" безопасны для остальных живых существ, поэтому могут использоваться в сельском хозяйстве для предотвращения размножения патогенных грибков, добавили в фонде.

Ученые Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий (Новосибирск) и Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск) обнаружили, что "природные фунгициды", выделяемые микрогрибами вида Fusarium sambucinum, не только защищают корни пшеницы от гнили, но и стимулируют ее рост.

"После такой обработки (питательной средой, где выращивали микрогрибы Fusarium sambucinum. – Прим. ред.) проростки пшеницы стали длиннее на 20 процентов. Кроме того, жидкость после выращивания Fusarium sambucinum на 16–75 процентов подавляла гнили пшеницы, которые вызывали другие виды грибов, наиболее распространенные в Западной Сибири", — отмечено в сообщении РНФ.