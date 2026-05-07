Рейтинг@Mail.ru
Ученые обратили грибной "яд" против сородичей-вредителей - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 07.05.2026
Ученые обратили грибной "яд" против сородичей-вредителей

В Сибири обнаружили выделяемый грибами экологичный фунгицид

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомКолония микрогриба Fusarium sambucinum в чашке Петри
Колония микрогриба Fusarium sambucinum в чашке Петри - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новосибирские ученые выяснили, что микрогрибы вида Фузариум бузиновый (Fusarium sambucinum) выделяют "яд", подавляющий грибы-паразиты, но при этом безопасны для растений и окружающей среды.
  • "Природные фунгициды", выделяемые микрогрибами вида Fusarium sambucinum, не только защищают корни пшеницы от гнили, но и стимулируют ее рост.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Защитить сельскохозяйственные культуры от грибов-вредителей без вреда для природы можно с помощью жидкости, в которой жили микрогрибы вида Фузариум бузиновый, выяснили новосибирские ученые. Выделенная из почв Западной Сибири разновидность этого микроорганизма выделяет "яд", подавляющий грибы-паразиты, но при этом безопасна для растений и окружающей среды, сообщила пресс-служба РНФ.
По мнению одного из авторов работы, доцента Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Марины Селюк, полученные данные об активности почвенных грибов Фузариум бузиновый (Fusarium sambucinum) открывают путь к созданию новых экологически безопасных биопрепаратов, способных заменить современные химические средства обработки растений.
Трутовой гриб Ganoderma applanatum - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Урале обнаружили неожиданный защитный эффект трутовых грибов
15 января, 07:00
В живой природе организмы близких видов конкурируют друг с другом за ресурсы, возможность размножаться и "территории". Для этого в ходе эволюции у организма может сформироваться особое "оружие" — как, например, у змей разных видов, которые могут смертельно отравлять друг друга. При развитии вид может приобрести и средства против существ других царств — например, пенициллин, выделяемый плесневым грибом Penicillium notatum, воздействует на многие бактерии.
Соперничество существует и между микроскопическими почвенными грибами: выделяя биологически активные вещества, они подавляют рост ближайших "конкурентов", рассказали в Российском научном фонде (РНФ). Иногда эти "природные защитные средства" безопасны для остальных живых существ, поэтому могут использоваться в сельском хозяйстве для предотвращения размножения патогенных грибков, добавили в фонде.
Образцы триходермы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Ученые узнали, как микрогриб губит почву
7 ноября 2024, 07:00
Ученые Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий (Новосибирск) и Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск) обнаружили, что "природные фунгициды", выделяемые микрогрибами вида Fusarium sambucinum, не только защищают корни пшеницы от гнили, но и стимулируют ее рост.
"После такой обработки (питательной средой, где выращивали микрогрибы Fusarium sambucinum. – Прим. ред.) проростки пшеницы стали длиннее на 20 процентов. Кроме того, жидкость после выращивания Fusarium sambucinum на 16–75 процентов подавляла гнили пшеницы, которые вызывали другие виды грибов, наиболее распространенные в Западной Сибири", — отмечено в сообщении РНФ.
Девушка с планшетом в поле с подсолнечниками - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В России нашли способ победить мучнистую росу и серую гниль
16 сентября 2024, 09:00
Эксперименты проводились на одном из сортов яровой пшеницы, семена которого обрабатывали питательным "бульоном", где в лабораторных условиях выращивались Fusarium sambucinum. Такая процедура сохранила здоровье более чем 90 процентам проростков, предотвратив развитие корневых гнилей, которые развиваются из-за активности грибков Bipolaris sorokiniana и некоторых организмов вида Fusarium.
Результаты работы представлены в издании "Достижения науки и техники АПК".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНовосибирскЗападная СибирьНовосибирский государственный педагогический университетРНФПродовольственная безопасностьРоссияРоссийский научный фондбиологияГрибыПшеница
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала