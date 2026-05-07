Ученые посчитали все виды птиц Куликова поля

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Куликовом поле встречается более 140 видов птиц, рассказала научный сотрудник государственного музея-заповедника Ирина Ануфриева.

Сотрудники заповедника ежегодно проводят мониторинг численности птиц. Большинство из 140 видов наблюдается весной — во время миграции.

"Многие птицы возвращаются с юга на места гнездования, к тому же идет пролет птиц из южных стран в тундру. Эти миграции проходят как раз по территории Куликова поля, вдоль реки Дон, поэтому весна — самое благоприятное время для наблюдения за многообразием птиц", — рассказала Ануфриева.

По ее словам, на территории заповедника видели таких редких птиц, как осоед, орел-карлик, серый сорокопут, ястребиная славка, ремез и зимородок.

"Вот, например, в конце марта в этом году уже были встречены на пролете лебедь-шипун и лебедь-кликун. В весенне-осенний период на территории Куликова поля можно наблюдать таких куликов, как фифи, большой улит, турухтан, черныш и большой веретенник", — добавила эксперт.

Такое богатство видов объясняется разнообразием мест обитания, отметила Ануфриева.

"Большое количество видов связано прежде всего с разными биотопами, которые есть на территории Куликова поля. Это поля, болота, реки, лесные насаждения, кустарники и населенные пункты. Чем больше разнообразных биотопов, тем больше будет видов", — сказала она.



Тем, кто хочет застать больше всего птиц, эксперт порекомендовала приезжать утром.

"Уже в четыре часа утра некоторые птицы начинают петь, но самое оптимальное время для наблюдения — с шести до 12 часов дня. В ночное время многообразия меньше, но можно услышать и встретить сов: ушастую, болотную, серую неясыть", — пояснила она.