Подозреваемый в убийстве спортсмена в Калуге пытался скрыться в лесу

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге при задержании в Брянской области не остановился по требованию полиции, бросил свою машину и попытался скрыться в лесу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В СУСК сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве. По данным СУСК и прокуратуры, стрельбе предшествовал конфликт между 35-летним потерпевшим и 41-летним местным жителем во дворе многоквартирного дома. Подозреваемый пытался сбежать после произошедшего и был задержан в Брянской области.