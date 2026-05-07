Подозреваемый в убийстве спортсмена в Калуге пытался скрыться в лесу

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге при задержании в Брянской области не остановился по требованию полиции, бросил свою машину и попытался скрыться в лесу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что злоумышленник приехал к своему знакомому, в ходе возникшей ссоры несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия и скрылся на автомобиле. Потерпевший был доставлен в медицинскую организацию, где от полученных ран скончался", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого, автомобиль, на котором он передвигался, и направление движения. Ориентировка была передана в соседние регионы, и вскоре беглец был замечен сотрудниками Госавтоинспекции на территории Брянской области.
"Сигнал об остановке он проигнорировал и направился в сторону г. Орла. Затем водитель бросил машину и попытался спрятаться в лесополосе, однако был задержан брянскими полицейскими… Оружие изъято, автомобиль помещен на специализированную стоянку", - сообщила представитель МВД.
Ранее в четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о трагической гибели своего тренера Дмитрия Исаева. По данным спортивного клуба, Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, "гордостью Калуги".
В СУСК сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве. По данным СУСК и прокуратуры, стрельбе предшествовал конфликт между 35-летним потерпевшим и 41-летним местным жителем во дворе многоквартирного дома. Подозреваемый пытался сбежать после произошедшего и был задержан в Брянской области.