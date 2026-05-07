Подозреваемый в убийстве спортсмена в Калуге, вероятно, был пьян

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге при задержании, вероятно, был пьян, но от освидетельствования отказался, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"По внешним признакам он (подозреваемый – ред.) находился в состоянии опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. В отношении мужчины составлены протоколы по трем статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - сообщила Волк.
Ранее в четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о трагической гибели своего тренера Дмитрия Исаева. По данным спортивного клуба, Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, "гордостью Калуги".
В СУСК сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве. По данным СУСК и прокуратуры, стрельбе предшествовал конфликт между 35-летним потерпевшим и 41-летним местным жителем во дворе многоквартирного дома. Подозреваемый пытался сбежать после произошедшего и был задержан в Брянской области.