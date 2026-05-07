08:56 07.05.2026 (обновлено: 08:57 07.05.2026)
В МВД рассказали о схемах обмана с билетами на концерты

МВД: мошенники используют несколько сценариев обмана с билетами на концерты

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Мошенники используют несколько сценариев обмана, связанных с билетами на концерты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"После нескольких дней общения на платформах для знакомств собеседник предлагает вместе сходить на популярное шоу - в последнее время часто фигурирует стендап. Ссылка на покупку ведёт на фишинговую страницу, повторяющую дизайн известного билетного сервиса", - говорится в сообщении.
В управлении добавили, что после ввода данных карты списывается сумма, многократно превышающая заявленную, а лжепоклонник перестаёт выходить на связь.
Как отметили правоохранители, мошенники используют фишинг. Так, пользователь видит таргетированную рекламу, получает сообщение в мессенджере или письмо о розыгрыше пригласительных, закрытой предпродаже либо эксклюзивном доступе к концерту.
"Для участия предлагается авторизоваться через аккаунт в мессенджере — в результате злоумышленники получают неправомерный доступ к учётной записи и могут использовать её в дальнейших преступных схемах", - отмечается в сообщении.
Как подчеркнули правоохранители, особую опасность представляют схемы, где предложение билета служит лишь первым шагом сложной многокомпонентной атаки.
В пример правоохранители привели жительницу Барнаула, которой позвонили в мессенджере и сообщили о концерте памяти участников СВО, для посещения которого потребовали назвать пришедший СМС-код. После этого лжесотрудники правоохранительных органов убедили ее, что её счета в опасности, и заставили снять все накопления для "декларирования". Злоумышленники даже оплатили женщине настоящий авиабилет до Москвы, куда она прибыла для передачи денег курьеру.
