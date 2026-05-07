В МВД рассказали о схемах обмана с билетами на концерты

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники используют несколько сценариев обмана, связанных с билетами на концерты, рассказали в МВД.

Они применяют фишинговые страницы, имитирующие известные билетные сервисы, и получают доступ к учетным записям пользователей через авторизацию в мессенджерах.

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Мошенники используют несколько сценариев обмана, связанных с билетами на концерты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"После нескольких дней общения на платформах для знакомств собеседник предлагает вместе сходить на популярное шоу - в последнее время часто фигурирует стендап. Ссылка на покупку ведёт на фишинговую страницу, повторяющую дизайн известного билетного сервиса", - говорится в сообщении

В управлении добавили, что после ввода данных карты списывается сумма, многократно превышающая заявленную, а лжепоклонник перестаёт выходить на связь.

Как отметили правоохранители, мошенники используют фишинг. Так, пользователь видит таргетированную рекламу, получает сообщение в мессенджере или письмо о розыгрыше пригласительных, закрытой предпродаже либо эксклюзивном доступе к концерту.

« "Для участия предлагается авторизоваться через аккаунт в мессенджере — в результате злоумышленники получают неправомерный доступ к учётной записи и могут использовать её в дальнейших преступных схемах", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули правоохранители, особую опасность представляют схемы, где предложение билета служит лишь первым шагом сложной многокомпонентной атаки.