Мотоциклист, сбивший актрису Добромилову, признал вину и извинился

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Адвокат мотоциклиста, насмерть сбившего в столице актрису Ксению Добромилову, сообщила, что он признал вину и просит прощения, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.

"Он признал вину, просит прощения, чистосердечно раскаялся, заявил, что готов возместить потерпевшей стороне ущерб, ему плохо, плохо от чувства вины. У него покаянная позиция", - заявила в суде его адвокат.