Мотоциклист, сбивший актрису Добромилову, признал вину и извинился - РИА Новости, 07.05.2026
17:05 07.05.2026 (обновлено: 17:18 07.05.2026)
Мотоциклист, сбивший актрису Добромилову, признал вину и извинился

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБайкер Максим Завирюха в Никулинском районном суде Москвы перед заседанием по избранию меры пресечения. 7 мая 2026
Байкер Максим Завирюха в Никулинском районном суде Москвы перед заседанием по избранию меры пресечения. 7 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мотоциклист, насмерть сбивший в Москве актрису и фотографа Ксению Добромилову, признал вину и попросил прощения.
  • В отношении водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Адвокат мотоциклиста, насмерть сбившего в столице актрису Ксению Добромилову, сообщила, что он признал вину и просит прощения, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.
Во вторник мотоциклист насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Добромилова. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте фигуранта.
"Он признал вину, просит прощения, чистосердечно раскаялся, заявил, что готов возместить потерпевшей стороне ущерб, ему плохо, плохо от чувства вины. У него покаянная позиция", - заявила в суде его адвокат.
Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Актриса училась в Театральном колледже имени Филатова по специальности "актриса музыкального театра". После учебы артистка служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Широкую популярность Добромилова приобрела благодаря главной роли в клипе HammAli & Navai "Девочка-война".
