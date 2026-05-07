Мотоциклист, сбивший актрису Добромилову, признал вину и извинился

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Адвокат мотоциклиста, насмерть сбившего в столице актрису Ксению Добромилову, сообщила, что он признал вину и просит прощения, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.
Во вторник мотоциклист насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Добромилова. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте фигуранта.
"Он признал вину, просит прощения, чистосердечно раскаялся, заявил, что готов возместить потерпевшей стороне ущерб, ему плохо, плохо от чувства вины. У него покаянная позиция", - заявила в суде его адвокат.
Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Актриса училась в Театральном колледже имени Филатова по специальности "актриса музыкального театра". После учебы артистка служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Широкую популярность Добромилова приобрела благодаря главной роли в клипе HammAli & Navai "Девочка-война".