ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Евросоюз не намерен эвакуировать дипломатов из Киева на фоне угроз Владимира Зеленского атаковать Москву во время Парада Победы, заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.
"Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего", — утверждает он.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований. В случае провокаций со стороны Украины центр Киева в ответ ждет массированный ракетный удар.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в среду сообщила, что Россия разослала представителям зарубежных стран ноту с призванием к эвакуации дипломатов из Киева. Захарова подчеркнула, что речь идет о неизбежном ответе на агрессии против Москвы. По словам представителя МИД, ЕС не удастся замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского.