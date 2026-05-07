ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Евросоюз не намерен эвакуировать дипломатов из Киева на фоне угроз Владимира Зеленского атаковать Москву во время Парада Победы, заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.