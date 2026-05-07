ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
17:19 07.05.2026 (обновлено: 19:04 07.05.2026)
ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева

Анвар Аль-Ануни: ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни заявил, что Евросоюз не намерен эвакуировать дипломатов из Киева на фоне угроз Владимира Зеленского атаковать Москву во время Парада Победы.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Евросоюз не намерен эвакуировать дипломатов из Киева на фоне угроз Владимира Зеленского атаковать Москву во время Парада Победы, заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.
"Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего", — утверждает он.
В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований. В случае провокаций со стороны Украины центр Киева в ответ ждет массированный ракетный удар.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в среду сообщила, что Россия разослала представителям зарубежных стран ноту с призванием к эвакуации дипломатов из Киева. Захарова подчеркнула, что речь идет о неизбежном ответе на агрессии против Москвы. По словам представителя МИД, ЕС не удастся замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского.
